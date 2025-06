A sessão de encerramento do projeto BIO_VALOR - Estratégia de Especialização Integrada para a Valorização Sustentável de Recursos Endógenos na Fruticultura em Modo de Produção Biológico terá lugar no próximo dia 18 de junho, pelas 09h00, no edifício Madeira Tecnopolo, sala Ursa Menor, piso -1.

O projeto BIO_VALOR teve como principal objetivo o desenvolvimento de biofertilizantes inovadores, através da combinação de rizobactérias e microalgas autóctones, para a valorização sustentável de variedades tradicionais de anonáceas, prunóideas e pomóideas da Região Autónoma da Madeira (RAM). Esta abordagem visa não só melhorar a produtividade agrícola, mas também reforçar a resiliência dos sistemas de cultivo biológico, promovendo práticas agrícolas amigas do ambiente e adaptadas ao contexto insular.

Durante a sessão, serão apresentados os principais resultados e avanços científicos alcançados ao longo do projeto, incluindo ensaios de campo, impacto agronómico e ecológico das soluções desenvolvidas, e o potencial de replicação das metodologias em outras regiões.

Coordenado pela ARDITI – Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação e ISOPlexis – Centro em Agricultura Sustentável e Tecnologia Alimentar da Universidade da Madeira, o projeto contou com a parceria das entidades AGROFOOD TECHIS, Lda., Phytoalgae, Lda., e a ACOESTE – Associação da Costa Oeste. Este grupo operacional para a agroecologia, intitulado AGROECORAM, através de uma cooperação multidisciplinar permitiu reunir competências técnico-científicas e conhecimento local, com o propósito de reforçar a sustentabilidade e competitividade do setor agrícola da Madeira.

O evento está aberto ao público, mediante inscrição prévia, e destina-se a agricultores, técnicos agrícolas, investigadores, estudantes e demais interessados na inovação em agricultura biológica e valorização dos recursos endógenos da RAM. Inscrições em https://forms.gle/ivBTGWQXw5pNVXZLA ou aceda a arditi.pt.