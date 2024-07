SESARAM promoveu ‘O Dia do Instrutor CPR’ no Centro de Simulação Clínica da Madeira

O Serviço de Saúde da Região (SESARAM, EPERAM) promoveu, no dia 29 de junho, ‘O Dia do Instrutor CPR’, no Centro de Simulação Clínica da Madeira.

Este momento formativo coordenado pela Presidente do Conselho Português de Ressuscitação, Adelina Perreia, vem de encontro à concretização de um dos requisitos para a manutenção das qualificações como Instrutores ERC- European Resuscitation Council do Grupo de Formadores da Formação em Reanimação do SESARAM, e que tem como objetivo a atualização do conhecimento, revisão dos programas dos cursos, a atualização pedagógica e a uniformização dos processos inerentes a tudo o que envolve a realização de um curso com a certificação do ERC/CPR.

No sentido da implementação da Política de Formação em Reanimação no SESARAM foi criado o Grupo de Formadores da Formação em Reanimação do SESARAM constituído atualmente, por 19 formadores certificados pelo ERC/CPR, sob a coordenação das médicas Regina Rodrigues e Maria da Luz Brazão, que tem vindo a desenvolver formação em Suporte Avançado de Vida (SAV), Suporte Imediato de Vida (SIV) e Suporte Básico de Vida (SBV) para os profissionais do SESARAM desde 2002.

Em 2018, o SESARAM,EPERAM através do seu Centro de Formação deu início, ao processo de Certificação Europeu destes cursos, por forma a atribuir mais valor a estas ações formativas, através do Conselho Português de Ressuscitação, entidade que representa em Portugal, o European Resuscitation Council. Este processo de Certificação Europeia para os cursos de formação em reanimação, que é gerido por este Centro, validou em 2022 junto do CPR, a sua certificação, sendo reconhecido, através de um protocolo com o CPR, como Escola CPR/ERC.

Deste então, com este processo de certificação europeu já foram realizados, um total de 102 cursos com a participação de 1 415 formandos.

A manutenção da Escola SESARAM - CPR/ERC certificada em SAV, SIV e SBV/DAE obedece ao cumprimento de regras e requisitos, sendo a realização da formação “O Dia do Instrutor CPR” a cada três anos, uma delas.

Recorde-se, que o SESARAM, EPERAM tem apostado na área formativa, a fim de capacitar cada vez mais, os profissionais desta e de outras instituições, permitindo o desenvolvimento e o melhor funcionamento das mesmas.