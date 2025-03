No âmbito da formação contínua e da excelência no tratamento da dor realizou-se, hoje, a sessão “Controlar a Dor – Procedimentos Invasivos”, promovida pelo Serviço de Medicina da Dor/Centro Multidisciplinar de Medicina da Dor, e médico Rui Silva, do Serviço de Saúde da RAM, liderado pelo médico Duarte Correia.

O evento contou com a participação do conceituado especialista na área do tratamento da dor José de Andrés, que partilhou os seus vastos conhecimentos e experiência, contribuindo para o aprimoramento das práticas médicas no SESARAM.

A formação incluiu a realização de procedimentos invasivos no Laboratório de Hemodinâmica e no Serviço de Medicina da Dor, seguida de uma sessão clínica na Sala de Conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, aberta a todos os profissionais da instituição.

Foi nesta senda e em forma de agradecimento e reconhecimento que o Serviço de Medicina da Dor do SESARAM, homenageou o especialista José de Andrés pelo seu contributio à RAM e pelas suas qualidades, humanas, profissionais e científicas. Proteção Civil, Pedro Ramos, do Presidente do Conselho de Administração do SESARAM, Herberto Jesus, da Vogal do Conselho de Administração do SESARAM, Filipa Rodrigues, do Adjunto da Direção Clinica, Luís Miguel Farinha, do Enfermeiro Diretor do SESARAM, José Manuel Ornelas, do Diretor do Serviço de Medicina da Dor, Duarte Correia, entre outros convidados.