SESARAM participou em reunião da Sociedade Portuguesa do AVC

O Serviço de Saúde da RAM (SESARAM, EPERAM) participou, através da sua Unidade de AVC, na Reunião ‘Integrar+’, que decorreu em Lisboa, nos dias 10 e 11 de outubro.

Este evento juntou as Unidades de Acidente Vascular Cerebral de todo o país e teve por objetivo discutir as últimas atualizações científicas relacionadas com esta temática, sendo também uma oportunidade para a troca de ideias e experiências entre as diversas Unidades do País.

A Reunião Integrar + é organizada pela Sociedade Portuguesa do AVC, tenho o suporte e rigor científico da mesma.

A U-AVC do SESARAM esteve representada pelo seu coordenador, Patrício Freitas, e pela enfermeira Gestora, Arlinda Oliveira, assim como pelo médico e embaixador regional para o Dia Nacional do doente com AVC e Dia Mundial do AVC, Tiago Esteves Freitas, que apresentou os últimos dados e evidências no controlo da hipertensão arterial no AVC hemorrágico, com uma palestra intitulada: ‘Estratégia ideal: controlo de hipertensão arterial na fase hiperaguda do AVC hemorrágico’.