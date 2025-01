O Serviço Regional de Saúde (SESARAM, EPERAM) vai proceder hoje à “contratação imediata” de 50 assistentes operacionais, sendo este o dia em que estes trabalhadores vão tomar contacto com as tarefas a desempenhar e com a ‘casa’ onde vão trabalhar.

De acordo com um esclarecimento do Gabinete de Comunicação, estes novos funcionários estavam na reserva de recrutamento do procedimento concursal lançado em setembro de 2023.

