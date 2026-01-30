SESARAM esclarece situação do Serviço de Urgência e reconhece trabalho dos enfermeiros

Na sequência da notícia tornada pública, avançada em primeira mão pelo JM online, o SESARAM considerou necessário prestar esclarecimentos sobre a situação do trabalho de enfermagem no Serviço de Urgência adultos do Hospital Dr. Nélio Mendonça.
A instituição que gere o serviço de saúde da RAM reconhece o sentimento de desgaste manifestado pelos profissionais das urgências, sublinhando a importância da sua atuação numa área particularmente exigente e de resposta imediata.
Em comunicado, o SESARAM admite que a pressão assistencial constitui um desafio constante, sobretudo quando o fluxo de doentes é condicionado por fatores externos à gestão clínica imediata. Entre esses constrangimentos está o elevado número de chamadas ‘altas clínicas’, que corresponde atualmente a cerca de 230 utentes que, apesar de terem alta médica, aguardam resposta social ou vaga em unidades de retaguarda. Embora se trate de um número significativo, representa uma diminuição face a julho de 2025, quando se registavam 260 casos.
Ainda assim, este cenário continua a limitar a rotatividade das camas e a gestão dos internamentos, levando a que alguns doentes permaneçam no Serviço de Urgência à espera de transferência para enfermaria.
Apesar destas dificuldades, o SESARAM destaca que o Serviço de Urgência nunca teve um número tão elevado de profissionais como atualmente, contando com 115 enfermeiros no seu efetivo. Paralelamente, a instituição tem recorrido ao trabalho suplementar e ao reforço temporário de oito profissionais provenientes de outros serviços, especificamente para apoiar esta área.
Relativamente às declarações de escusa de responsabilidade tornadas públicas, o SESARAM esclarece que foram subscritas por cerca de 70 enfermeiros, o que corresponde a aproximadamente 60% do efetivo total do serviço.
A administração frisa que se trata de um procedimento de natureza profissional e deontológica, dirigido à instituição e à Ordem dos Enfermeiros, não configurando, em circunstância alguma, uma escusa de responsabilidade civil na prestação de cuidados aos doentes.
O SESARAM conclui reafirmando que o bem-estar e as condições de trabalho dos seus profissionais continuam a ser uma das principais prioridades da instituição.
DO FIM AO INFINITO
Coimbra já foi Coimbra, mas agora é uma merda! O homem na rua logo atrás do herói não parava de repetir isto: Coimbra já foi Coimbra, mas agora é uma merda!...
HISTÓRIAS DA MINHA HISTÓRIA
Caros leitores, espero que tenham entrado em 2026 com o pé direito, que as vossas resoluções para o ano novo se mantenham firmes e não se tenham já revelado...
Como esperado estamos na segunda volta das eleições presidenciais. Já era espectável, com quase uma equipa de rugby candidata na primeira volta, a segunda...
O título deste artigo ouvi-o da boca de Jane Fonda.
Todos os dias ouvimos o sim como uma frase completa, mas o mesmo não acontece com o não.
Depois de um...
SIGA FREITAS
No debate das presidenciais, o candidato Manuel Vieira, naquela ironia que corrói a demagogia da promessa fácil, garantia a todos vinho canalizado, um...
A Constituição da República Portuguesa atribui a todos os cidadãos o direito de se deslocarem livremente em todo o território nacional. Para os residentes...
Não passa pela cabeça de alguém, que seja vontade do Povo Soberano regressar a um caminho inverso ao da Democracia.
Também não passa pela cabeça de alguém...
O mundo transforma-se. Uma afirmação curta, mas real. A natureza tem essa capacidade, de se adaptar, e com ela todo o mundo.
Os animais, a vegetação, os...
No fim de semana das respetivas presidenciais, no meio dos meus afazeres domésticos, pensei em voz alta: “Tenho que ir votar.” A frase saiu quase por instinto,...
Não tenho memória de um arranque de Ano Novo tão agreste. Mas vou pensar que os maus começos são apenas uma fase passageira e que “tudo está bem quando...
As condições recentes do mercado colocaram o Bitcoin e o XRP em uma posição familiar para investidores de longo prazo. O Bitcoin tem sido negociado dentro de uma faixa relativamente...
A NASA anunciou hoje que vai adiar a data prevista para o lançamento da missão Artemis II, durante a qual astronautas vão voar ao redor da Lua pela primeira...
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, destacou hoje em Leiria que o País evidencia melhoria na Proteção Civil, após os incêndios de 2017....
A ex-funcionária de uma creche que matou uma bebé de 11 meses em 2022, em Lyon, com um produto de limpeza de esgotos à base de ácido, foi hoje condenada,...
A PSP alertou hoje a população para a circulação de falsas campanhas de solidariedade e angariação de fundos para as vítimas da passagem por Portugal continental...
A cidade do Funchal passa a contar com um novo espaço dedicado ao design, decoração e inovação, com a abertura da Krea.tiva Design Solutions. O novo pólo...
A Proteção Civil registou até ao final da tarde de hoje 9.994 ocorrências provocadas pela passagem da depressão Kristin por Portugal continental que afetou...
Teresa Maria Sousa Rodrigues, mãe de José Manuel Rodrigues, secretário regional de Economia e presidente do CDS/PP-Madeira, faleceu, com 90 anos de “vida,...
O grupo Parlamentar do JPP veio a público repudiar a situação vergonhosa e lamentável que se vive no Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça,...
Na sequência da notícia tornada pública, avançada em primeira mão pelo JM online, o SESARAM considerou necessário prestar esclarecimentos sobre a situação...
28 pescadores do Caniçal estão agora habilitados com formação de segurança básica, reunindo os requisitos básicos para o exercício da atividade. Ontem,...