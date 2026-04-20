SESARAM assinala Dia Nacional da Reabilitação Respiratória com sessão informativa e prática

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) promove, amanhã, uma iniciativa dedicada ao Dia Nacional da Reabilitação Respiratória, na sala de conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça. A ação dirige-se a profissionais de saúde, doentes e acompanhantes, reforçando a importância da literacia em saúde nesta área.
O programa arranca às 10h00 com uma sessão sobre o que é a reabilitação respiratória e o enquadramento do programa do SESARAM, apresentada pelo médico Énio Pestana. Segue-se, às 10h30, uma componente prática de fisioterapia respiratória, dinamizada por fisioterapeutas do serviço de Medicina Física e de Reabilitação do Hospital Dr. Nélio Mendonça.
A reabilitação respiratória é fundamental para melhorar a qualidade de vida de pessoas com doenças pulmonares e cardíacas crónicas, promovendo maior autonomia e reduzindo internamentos. Esta iniciativa sublinha o papel da prevenção, do acompanhamento especializado e da capacitação dos doentes na gestão da sua condição.
A iniciativa está a cargo da Secção de Reabilitação Cardiorespiratória do Serviço de Medicina Física e de Reabilitação (MFR) do SESARAM, que organiza o evento com o intuito de assinalar esta data de especial relevância para a saúde respiratória.
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