MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Região

SESARAM assinala Dia Nacional da Reabilitação Respiratória com sessão informativa e prática

    SESARAM assinala Dia Nacional da Reabilitação Respiratória com sessão informativa e prática
    Profissionais de saúde do SESARAM assinalam o dia Nacional da Reabilitação Respieratória. DR
Paulo Graça

Jornalista

Região
Data de publicação
20 Abril 2026
18:16

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) promove, amanhã, uma iniciativa dedicada ao Dia Nacional da Reabilitação Respiratória, na sala de conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça. A ação dirige-se a profissionais de saúde, doentes e acompanhantes, reforçando a importância da literacia em saúde nesta área.

O programa arranca às 10h00 com uma sessão sobre o que é a reabilitação respiratória e o enquadramento do programa do SESARAM, apresentada pelo médico Énio Pestana. Segue-se, às 10h30, uma componente prática de fisioterapia respiratória, dinamizada por fisioterapeutas do serviço de Medicina Física e de Reabilitação do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A reabilitação respiratória é fundamental para melhorar a qualidade de vida de pessoas com doenças pulmonares e cardíacas crónicas, promovendo maior autonomia e reduzindo internamentos. Esta iniciativa sublinha o papel da prevenção, do acompanhamento especializado e da capacitação dos doentes na gestão da sua condição.

  • Equipa da Secção de Reabilitação Cardiorespiratória do Serviço de Medicina Física e de Reabilitação
    Equipa da Secção de Reabilitação Cardiorespiratória do Serviço de Medicina Física e de Reabilitação DR

A iniciativa está a cargo da Secção de Reabilitação Cardiorespiratória do Serviço de Medicina Física e de Reabilitação (MFR) do SESARAM, que organiza o evento com o intuito de assinalar esta data de especial relevância para a saúde respiratória.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Concorda com a escolha de Paulo Barreto para representante da República para a Madeira?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas