Serviço Regional de Saúde promove rasteiro no Dia dos Cancros da Pele

O Serviço Regional de Saúde, através do Serviço de Dermatologia, assinala amanhã, 8 de maio, o Dia do Euromelanoma – Dia dos Cancros da Pele, com a realização de um rastreio dirigido à população, segundo informou o organsimno através de comunicado.

Esta ação será realizada na Consulta de Dermatologia do Hospital dos Marmeleiros, entre as 9h00 e as 16h00, estando limitado a 100 rastreios ao cancro de melanoma.

“Nestes rastreios os dermatologistas devem dar especial atenção a todas as lesões pigmentadas, principalmente aos nevos atípicos. Os sinais ou nevos são manchas pigmentadas, habitualmente de cor castanha ou negra, que aparecem sobre a pele, alguns podem surgir no nascimento, embora a maioria surja ao longo da vida”, recorda-se na notra de imprensa