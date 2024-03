No mês da Proteção Civil 2024, Serviço Municipal de Proteção Civil do Funchal leva protecção náutica às crianças.

No âmbito das celebrações do Mês da Proteção Civil, presentemente a decorrer e com um conjunto de actividades que se prolongam até abril, o Serviço Municipal de Proteção Civil do Funchal, em colaboração com a Frente MarFunchal, promoveu, ontem, uma ação de sensibilização de ‘Segurança Náutica’, na Escola Básica do 1º Ciclo com pré-Escolar da Ladeira.

Esta iniciativa, que contou com a presença do vice-presidente da câmara Municipal do Funchal, Bruno Pereira, que detém o pelouro da Protecção Civil e Bombeiros, teve como público alvo, os alunos do 4.° ano escolar, com o objetivo principal informar os comportamentos de segurança a ter na praia, fornecendo conselhos para um dia na praia em segurança, bem como, a importância de identificar as bandeiras.

Através de uma sessão participativa, os alunos descobriram a sinalização existente nas praias, quais os sinais de afogamento, conseguindo também identificar os meios de salvamento. Nesta atividade, os alunos ficaram ainda a conhecer as praias vigiadas no Funchal. No fim da atividade foi transmitido como efetuar uma chamada 112, bem como os procedimentos do Suporte Básica de Vida.

No local, o vice-presidente da CMF enalteceu o trabalho realizado pela Frente MarFunchal, no âmbito da segurança náutica, em que se torna fundamental os comportamentos ao frequentar uma praia, respondendo assim ao desafio de integrar na proteção civil as temáticas relacionadas com o mar.

O autarca relembrou ainda o trabalho desenvolvido pela escola, agradecendo ao diretor Rui Coelho, o trabalho desenvolvido no âmbito dos Núcleos de Proteção Civil.