O eurodeputado madeirense Sérgio Gonçalves participou esta semana, enquanto membro da Comissão dos Transportes e do Turismo do Parlamento Europeu, numa reunião com o Secretário-Geral da Organização Marítima Internacional (IMO), Arsenio Dominguez. No encontro, Sérgio Gonçalves focou-se em duas das principais prioridades desta organização para 2025: a descarbonização do setor marítimo e o combate à frota “fantasma” russa.

No que toca à descarbonização, o eurodeputado salientou a necessidade de convergência entre as medidas globais da IMO e os instrumentos já implementados na União Europeia, como o Sistema de Comércio de Licenças de Emissão (ETS) e o FuelEU Transportes Marítimos. O eurodeputado também pediu esclarecimentos sobre os planos da IMO para promover combustíveis alternativos, como o hidrogénio, e alertou para a necessidade de padrões de segurança adequados para a sua utilização.

Outro tema central da intervenção de Sérgio Gonçalves foi a frota “fantasma” russa, composta por embarcações que operam à margem das normas internacionais e sem seguros adequados. O eurodeputado referiu a recente proposta da Comissão Europeia para a obrigatoriedade de prova de seguro para navios que passam ao largo das costas europeias e questionou que medidas a Organização Marítima Internacional pode implementar para garantir que estas embarcações não possam operar no comércio internacional.

”A Organização Marítima Internacional poderia desenvolver padrões globais de transparência para garantir o acesso a informação fiável sobre a origem destes navios e a existência ou não de seguros?”, questionou o deputado, sublinhando a importância de soluções políticas de longo prazo para evitar a proliferação deste problema.

O eurodeputado socialista reafirmou ainda o seu compromisso em trabalhar a nível europeu e internacional para garantir um setor marítimo mais verde, seguro e transparente, promovendo a modernização da frota e a sustentabilidade das atividades económicas ligadas ao transporte marítimo.