Sérgio Gonçalves nomeado vice-presidente da Delegação do PS no Parlamento Europeu

O eurodeputado Sérgio Gonçalves foi nomeado Vice-Presidente da Delegação do Partido Socialista no Parlamento Europeu, que atualmente é presidida pela eurodeputada Marta Temido.

Sérgio Gonçalves, que já havia sido confirmado como membro efetivo na Comissão de Transportes e Turismo e na Comissão de Desenvolvimento Regional, assumirá agora funções de coordenação e representação dentro da delegação do PS, em colaboração com os restantes membros da delegação socialista portuguesa.

O novo desafio com foi aceite com “entusiasmo e sentido de responsabilidade, num grupo parlamentar constituído por elementos de grande abrangência a

nível de comissões parlamentares e com competências específicas, que são seguramente uma mais-valia para a defesa dos interesses nacionais no contexto europeu, em linha com os objetivos estratégicos do partidod”, disse o eurodeputado madeirense citado em comunicado.

O PS, que venceu as últimas eleições europeias com 32,08% dos votos, elegeu uma delegação no Parlamento Europeu composta por oito eurodeputados.

Para além de Marta Temido e Sérgio Gonçalves, fazem parte da delegação europeia Francisco Assis, Ana Catarina Mendes, Bruno Gonçalves, André Rodrigues, Carla Tavares e Isilda Gomes.