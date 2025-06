Sérgio Gonçalves e Disney reunidos para debater turismo

O eurodeputado madeirense Sérgio Gonçalves reuniu-se esta terça-feira com representantes da Disney em Estrasburgo, para debater o trabalho em curso na Comissão dos Transportes e do Turismo (TRAN) do Parlamento Europeu.

A delegação da Disney foi liderada por Thomas Spiller, vice-presidente para as políticas públicas globais, acompanhado pela diretora executiva Federica Rampulla. A multinacional americana destacou o investimento crescente da empresa no setor dos cruzeiros, numa altura em que está a construir quatro novos navios em estaleiros alemães, num investimento aproximado de 10 mil milhões de euros. A empresa reforçou o seu compromisso com a indústria naval europeia e sublinhou que todos os seus navios são produzidos na Europa.

No entanto, a escassez de combustíveis verdes nos portos europeus é considerada um fator de risco para estes investimentos. “Queremos fazer esta transição, a tecnologia existe, os navios estão prontos, mas os portos ainda não oferecem essas alternativas”, pedindo mais celeridade em alinhar a gestão portuária europeia com os objetivos de neutralidade carbónica.

Sérgio Gonçalves salientou que esse é um tema em aberto no Parlamento Europeu. “Em breve será debatida a Estratégia Europeia para os Portos, que irá incidir sobre este e outros temas relevantes, com o objetivo de criar uma visão coordenada e integrada para permitir acelerar a descarbonização do setor e criar mais empregos verdes nas regiões costeiras”.

O eurodeputado madeirense recordou ainda o exemplo de Malta, onde esteve em missão no mês passado, e onde já existem infraestruturas para ligação elétrica em terra que permitem aos navios desligarem os motores enquanto estão atracados, reduzindo significativamente as emissões em zonas urbanas portuárias.

A Disney indicou ainda que os próximos navios serão de dimensões mais reduzidas, permitindo aceder a destinos menos saturados e mais adequados à experiência personalizada que os seus clientes procuram. Esta mudança, referiram, responde tanto a preocupações ambientais da empresa como à procura por parte dos passageiros de itinerários alternativos a grandes centros turísticos demasiado congestionados.