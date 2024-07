O eurodeputado Sérgio Gonçalves foi ontem confirmado como Membro efetivo da Comissão do Desenvolvimento Regional do Parlamento Europeu, a qual é responsável pela política de coesão da União Europeia, um instrumento fundamental para promover o crescimento regional e reduzir as disparidades económicas e sociais em toda a União Europeia.

Gonçalves participou hoje na eleição do Coordenador dos Socialistas Europeus na referida Comissão, tendo sido eleito o espanhol Marcos Ros Sempere, que já tinha assumido estas funções no mandato anterior.

Nesta Comissão, o deputado de origem madeirense tem por objetivo ficar responsável pela negociação de dossiês relacionados com as regiões ultraperiféricas de forma a garantir que as especificidades e necessidades destas regiões são devidamente consideradas na distribuição de fundos europeus.