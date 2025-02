José Manuel Rodrigues defendeu hoje que sensibilizar a sociedade para os desafios do Alzheimer é “um imperativo urgente.”

“Não basta compreender os aspetos clínicos da doença, é preciso reconhecer o impacto que ela causa em toda a rede de relações, na vida dos familiares e na dinâmica social”, declarou o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira citado num comunicado, alusivo ao encerramento ao evento ‘Partilha de Saberes: Viver e Cuidar com Alzheimer’, no Colégio dos Jesuítas

José Manuel Rodrigues destacou que a doença de Alzheimer desafia a repensar a maneira como cuidamos uns dos outros, “promovendo a inclusão, a empatia e a compreensão, criando espaços onde o afeto seja o fio contínuo que não se parte, a linguagem comum que acolhe, religa e transforma”.

O evento foi uma iniciativa da Associação de Desenvolvimento Comunitário do Funchal, Garouta do Calhau, dedicada a explorar estratégias, terapias e experiências que promovam uma melhor compreensão e cuidados na convivência com a doença do Alzheimer.