A Universidade da Madeira, através do Departamento de Educação Física e Desporto da Faculdade de Ciências Sociais, em parceria com a Associação de Futebol da Madeira e a Ordem dos Advogados na Madeira organizam o Seminário ‘Direito e Gestão do Desporto: Direito do Desporto em Portugal - um olhar jurídico e ético sobre a função de árbitro de futebol”.

O evento terá lugar no próximo dia 21 de novembro, no Auditório do Hotel Monumental Four Views. A abertura do seminário está prevista para as 14h30.

“Seguem-se as comunicações “Ética do Desporto: o Árbitro, esse jogador esquecido,” por Rui Garcia (Professor de Sociologia e Antropologia do Desporto, Universidade do Porto) e “Para quando o Estatuto Jurídico do Árbitro de Futebol? “, por Patrícia Sousa Borges (Professora de Direito, Universidade do Minho).

Após um breve intervalo, o programa contempla o lançamento do livro ‘A Ética na Busca dos Limites Humanos no Desporto’ (Vários autores, Coord. Rui Garcia), com a apresentação a cargo de Francisco Fernandes, João Rodrigues e José Lima (Plano Nacional de Ética no Desporto).

O evento inclui, ainda, uma mesa-redonda, que contará com a participação de Artur Baptista (Advogado), Anzhony Rodrigues (Árbitro Nacional), Patrícia Sousa Borges (Advogada e antiga árbitra), Rui Marote (Dirigente associativo), Francisco Sá (Treinador de Futebol), Luís Olim (Antigo jogador de Futebol) e José Manuel Henriques (Pai de atleta), onde serão debatidas as condutas éticas em contexto de competição desportiva juvenil.

A participação no seminário é gratuita, mas requer inscrição prévia através do formulário disponível em https://forms.gle/SowZEAHYn2cgCYvt9.”, informa a UMa.