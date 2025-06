Semana Regional das Artes abre esta quinta-feira na Avenida Arriaga

A cerimónia de abertura da Semana Regional das Artes 2025 (SRA’2025) terá lugar esta quinta-feira (5 de junho), pelas 17 horas, na Placa Central da Avenida Arriaga, com a abertura da Exposição Regional de Expressão Plástica ‘Endless’.

Segue-se o espetáculo ‘A Grande Ilusão’, no Auditório do Jardim Municipal, contando ambos os momentos com presença do Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho.

Esta é a 14.ª edição desta celebração que percorre todos os níveis de ensino, desde a educação pré-escolar ao ensino secundário, evidenciando o currículo escolar e as suas práticas artísticas, que muito enriquecem a formação das crianças e jovens da RAM.

De acordo com a tutela da educação, “a Semana Regional das Artes tem vindo a abrir caminhos inovadores, proporcionando experiências marcantes e dando visibilidade ao papel da educação para e através das artes, tanto no contexto formal, como informal”.

Programa:

6 de junho (sexta-feira): às 10h30, decorrerá o Festa no Jardim, no Largo da Restauração, seguindo-se à 12h00, a Performance de Dança e Projeto Xil-in do CACI Ponta do Sol, no Largo da Restauração. Às 18h00, está prevista uma atuação da GIG Escola das Artes.

7 de junho (sábado): às 11h00, poderá assistir ao Espetáculo da Equipa de Animação, no Largo da Restauração, e, às 16h00, à atuação da Orquestra de Sopros dos Cursos Livres em Artes do Conservatório.

8 de junho (domingo): às 11h00, o Largo da Restauração receberá novamente o Espetáculo da Equipa de Animação, e às 16h00, 5.º Festival Infantil Vozes da Nossa Escola, com a participação do Curso Profissional de Intérprete de Dança Contemporânea do Conservatório - Duas Dela.

9 de junho (segunda-feira): decorrerá, no Auditório do Jardim Municipal do Funchal, o Espetáculo da Modalidade Artística de Dança e, às 12h00, no Largo da Restauração, a Performance de Cordofones Tradicionais Madeirenses, seguida às 15h30, do Espetáculo da Modalidade Artística Bandas Rock I e, ainda às 18h00, da atuação do Apel Clube de Música.

11 de junho (quarta-feira): haverá o Espetáculo da Modalidade Artística Cordofones Tradicionais Madeirenses, no Auditório do Jardim Municipal. Às 12h00, no Largo da Restauração, uma Performance de Canto Coral. Às 15h30, será a vez do Espetáculo da Modalidade Artística Instrumental, no Auditório do Jardim Municipal, e, às 18h00, poderá assistir à atuação do Grupo Charamelas, no Largo da Restauração.

12 de junho (quinta-feira): às 10h30, terá lugar o Espetáculo da Modalidade Artística Canto Coral, no Auditório do Jardim Municipal. Às 12h00, decorrerá a Performance de Cordofones Tradicionais Madeirenses, no Largo da Restauração, seguida, às 15h30, do Espetáculo da Modalidade Artística Bandas Rock II e, às 18h00, do Movin’Art Madeira.

13 de junho (sexta-feira): às 10h30, terá lugar o Espetáculo da Modalidade Artística Expressão Dramática, na EB23 Dr. Horácio Bento de Gouveia. Às 12h00, a Performance de Dança - Porto Santo terá lugar no Largo da Restauração. Às 18h00, na sessão de encerramento, o Auditório do Jardim Municipal receberá o 4.º Festival Juvenil Vozes da Nossa Escola, que conta com a participação do grupo Prestige Dance.

Refira-se ainda, integrado na SRA’2025, a Exposição ‘TESOUROS DA MINHA TERRA - Vida na Água’, no Centro Comercial Madeira Shopping, patente até ao dia 15 de junho, e a Exposição ‘O Meu Fantoche de Vara’, entre os dias 16 e 27 de junho, no Museu de Eletricidade - Casa da Luz.