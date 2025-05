Inserido na Semana das Artes do Departamento de Expressões, o Grupo de Educação Física da Escola Básica e Secundária D. Lucinda Andrade, em São Vicente, dinamizou duas atividades desportivas que envolveram alunos e professores, nos dias 28 e 30 de abril.

Segundo a organização, “no dia 28 de abril, o ‘Dia do Desporto e Adrenalina’ incidiu num conjunto de exercícios lúdicos de cooperação em que participaram cerca de cinquenta alunos de três turmas (6A, 8A e 9A).” As equipas foram formadas por alunos de diferentes níveis de ensino e enfrentaram “desafios práticos de coordenação, força e agilidade.” A iniciativa teve como objetivo “o promover da atividade física como meio para uma vida ativa saudável e de sociabilização,” proporcionando “uma experiência diferente aos alunos e um momento único de partilha, onde não faltou adrenalina.”

Já no dia 30 de abril, realizou-se o “IV Torneio de Voleibol D. Lucinda Andrade (Professores vs Alunos),” que contou com a participação de docentes de vários grupos disciplinares e de alunos de sete turmas do ensino secundário (10B, 10C, 11B, 11C, 12A, 12B e 12C). O torneio teve como propósito “dar continuidade a uma iniciativa que é de grande interesse dos alunos do ensino secundário,” promovendo “a proximidade entre professores e alunos” e proporcionando “um momento de convívio inesquecível.” A equipa do 11B/12C sagrou-se vencedora e recebeu “um troféu oferecido pela escola.”

O balanço foi considerado “muito positivo,” com destaque para “a adesão e a participação entusiástica dos alunos.”