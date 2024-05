O Largo Padre Lomelino, no centro do Caniço, acolheu esta manhã a cerimónia de abertura da Semana da Saúde, que decorre até ao próximo dia 16 de maio com o objetivo de sensibilizar para o risco das doenças cardiovasculares, a primeira causa de morte em Portugal.

A este respeito, Pedro Ramos, secretário regional da Saúde e Proteção Civil, salientou que este evento “é fundamental” e que demonstra que a Região está a seguir as orientações da Organização Mundial de Saúde.

”Em 2022 falava na cobertura total de cuidados. Em 2023 falou na chamada saúde global e na criação de um verdadeiro ecossistema entre a saúde humana, animal e vegetal. E agora, em 2024, o lema foi ‘A minha saúde, o meu direito’ e acrescentamos o ‘meu dever’”, começou por explicar, em declarações à comunicação social.

Tal como o governante fez questão de sublinhar, durante estas semanas irão ser promovidos alguns rastreios através de uma “prevenção secundária”, mormente o rastreio cardiovascular.

Ainda a este respeito, Bruno Sousa, explicou que os rastreios têm como objetivo “sensibilizar a população”.

“Não é um diagnóstico, mas é um alerta e um aviso para aquilo que têm de fazer para melhorar a sua vida”, disse, acrescentando que o propósito é único, nomeadamente “a saúde de todos”.

A “mistura de valências” resulta, no seu entender, na “melhoria da saúde de todos” e, por isso, direcionou uma palavra de agradecimento a todos os intervenientes/parceiros desta iniciativa.

Através da missão em literacia na saúde e do projeto ‘Missão Ilhafarma’, o principal desígnio é “a capacitação do cidadão para a melhor gestão da sua saúde”, explicou Bruno Sousa.

Refira-se que o rastreio decorre hoje entre as 09h00 e as 18h00 e amanhã entre as 09h00 e as 17h30. Ainda durante o fim de semana, colaboradores do parceiro GaloActive irão orientar várias aulas de cariz desportivo.