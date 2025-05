A escola básica dos 2.º e 3.º ciclos dr. Horácio Bento de Gouveia vai ser palco, amanhã, de uma iniciativa no âmbito da Semana da Educação Artística Unesco 2025.

O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia vai estar presente na iniciativa pelas 9h30.

Segue-se um momento musical com a Special Band-Carlos Salgado.

Luís Miguel Jardim será o orador sobre a ‘Importância do cinema para os jovens’, pelas 10h30, seguindo-se outra intervenção subordinada ao tema ‘Sensibilização das crianças e jovens através da educação artística’, que acontece pelas 11h45, pela comissão de proteção de crianças e jovens do Funchal.

Depois do almoço, mais concretamente pelas 1415, tem lugar a apresentação do projeto ‘Canas’ e curta-metragem ‘A bem da Nação’, da escola dos 2.º e 3º ciclos do Caniço.

’No louco ecrã’, é o tema da peça de teatro apresentada pelas 15 horas por alunos do 3.º ano do curso básico de teatro do Conservatório-Escola Profissional das Artes da Madeira (em regime articulado com a Escola dos Louros).

Pelas 16 horas, há uma conferência que faz uma ‘Retrospetiva sobre as Artes da Madeira’, por Ricardo Pala.

Meia hora depois, tem lugar a atuação da Escola de Dança do Funchal, cuja diretora pedagógica é Vanessa Fernandes. De referir que a biblioteca a escola acolhe uma atividade e os pisos 1 e 2 têm uma exposição. O polivalente do estabelecimento de ensino vai acolher, também, a atuação dos Xarabanda.