Das 15 propostas que a Iniciativa Liberal tinha apresentado para integrar o Orçamento Regional para 2025, seis constam na versão final do documento.

Um resultado que, embora partido considere que não é “suficiente para transformar o documento”, representa “uma melhoria concreta em áreas prioritárias para a Região e traduz o impacto político real da ação da IL”.

As propostas integradas incidem sobre três eixos que a IL aponta como fundamentais: o reforço da eficiência e do controlo da despesa pública, promovendo uma gestão mais rigorosa e responsável dos recursos públicos; a resposta à crise da habitação, através do envolvimento do setor social e privado e da revalorização de imóveis públicos; e a valorização da Zona Franca da Madeira, acompanhada de medidas que incentivam a diversificação da economia regional, reforçando a atratividade e competitividade da Região.

Gonçalo Maia Camelo, deputado da Iniciativa Liberal na Assembleia Legislativa da Madeira, sublinha que estas medidas representam “benefícios concretos para a Madeira e para os madeirenses” destacando que o partido “está a cumprir o seu papel de oposição construtiva e responsável, propondo e fazendo aprovar medidas úteis para o futuro da Região”.

Entre as propostas aprovadas, a IL destaca, ainda, a adoção de regras para garantir o pagamento atempado a fornecedores de bens e serviços. Medida esta que, de acordo com o partido, visa assegurar que a administração pública regional cumpre os prazos legais nas suas transações comerciais.

Apesar da integração das seis propostos do seu partido, Gonçalo Maia Camelo lembra que este “não é, nem nunca seria”, o Orçamento da Iniciativa Liberal. “Este não é o nosso Orçamento, mas é um Orçamento que ficou mais próximo daquilo que defendemos”, afirma.

O deputado da Iniciativa Liberal garante ainda que a IL esteve, na discussão do Orçamento, onde devia estar: “a apresentar propostas úteis, a dialogar com seriedade e a influenciar positivamente as políticas públicas ao serviço dos madeirenses. A Iniciativa Liberal não bloqueia por princípio, mas também não passa cheques em branco.”

“Não vamos deixar de fiscalizar a ação do Governo Regional nem deixar de trabalhar para que o próximo Orçamento vá mais longe — com mais ambição, mais liberdade, mais transparência e mais resultados para a Madeira”, assegura o deputado da IL.