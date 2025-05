No painel ‘Oportunidades do Desenvolvimento Rural’, no âmbito do evento ‘LEADER 30 Anos de Impacto’, que decorre na Escola Agrícola da Madeira, em São Vicente, voltou a subir ao púlpito Henrique Silva, presidente da ADRAMA – Associação de Desenvolvimento da Região, para fazer uma síntese do que foi feito pela associação ao longo dos últimos anos, numa intervenção centrada nos concelhos da Calheta, Ponta do Sol, Ribeira Brava, Santana, Porto Moniz e São Vicente, abrangendo 28 freguesias, significando cerca de 60% da superfície da Região.

Na sua alocução, o responsável lembrou que os concelhos que registam maior decréscimo demográfico cifram-se nos municípios de atuação da ADRAMA , sendo que, neste momento, os seis concelhos registam 46 mil habitantes (Censos 2021), ou seja, “perdemos quase 5 mil habitantes nos últimos anos” (comparado com os Censos 2011).

“Só combatemos a desertificação das localidades, criando condições de fixação para que essas regiões não sofram essa diminuição”, referiu.

Na sua intervenção, o responsável lembrou alguns dos trabalhos que foram sendo feitos ao longo dos últimos anos nas diferentes áreas de intervenção, como a recuperação do património local.

Em termos de números em concreto, Henrique Silva apontou que a ADRAMA teve 562 projetos apoiados, criou 160 postos de trabalho diretos, e tiveram um envelope financeiro de mais de 28 milhões de euros, representando 18 milhões de fundos públicos.