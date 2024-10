Segurança Social do Porto Moniz com novas instalações

A partir de hoje, as instalações do serviço local da Segurança Social do Porto Moniz passam a ter lugar na Rua dos Capitães, nº 9 A, onde integram dois balcões de atendimento e um gabinete técnico cujos serviços serão assegurados por seis trabalhadores. No novo espaço, funcionará também o núcleo de atendimento do Instituto de Emprego da Madeira.

Segundo a Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, o novo recinto representa um investimento na ordem dos 50 mil euros e pretende “melhorar as condições de trabalho e de atendimento aos cidadãos e às empresas”.

“Esta mudança de instalações resulta do cuidado do Governo Regional em querer proporcionar uma melhor acessibilidade a todos os cidadãos que recorrem ao Serviço Local da Segurança Social. Tem sido apanágio da Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude otimizar e melhorar serviços e esta obra traduz a nossa estratégia”, afirma a secretária com a tutela da Inclusão, Ana Sousa.

Refira-se que o horário de funcionamento mantém-se o mesmo, de segunda a sexta-feira, dando continuidade ao atendimento geral de Segurança Social, tesouraria e atendimento nas áreas de ação social e de apoio ao idoso.