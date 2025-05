Segurança: Secretário Regional reúne-se com a presidente da Câmara da Ponta do Sol

O secretário regional do Equipamento e Infraestruturas, Pedro Rodrigues, reúne-se na próxima sexta-feira, com a presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol, Célia Rodrigues.

Esta reunião acontece na sequência da morte de um turista continental atingido por uma pedra quando circulava de carro, junto a um túnel, na Madalena do Mar.

“O Governo Regional, através da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, está comprometido em atuar de forma preventiva, em articulação com as entidades locais, para minimizar ocorrências naturais e salvaguardar a integridade de pessoas e bens” reitera o gabinete de Pedro Rodrigues.

Acrescenta a Secretaria, que “os trabalhos realizados por parte dos rocheiros têm a orientação das entidades competentes com jurisdição na referida área e não dispensa a eventual consulta a especialistas que consigam aferir soluções que garantam a efetiva estabilidade dos taludes”.