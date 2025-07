O segundo helicóptero para a Madeira já não deverá ser uma realidade este ano. Miguel Albuquerque diz que é preciso abrir concurso para o segundo meio e afirma não saber datas para essa concretização. Assim, vamos continuar com o nosso que é pago por nós”, referiu, hoje, aos jornalistas, Miguel Albuquerque, à margem da inauguração de um AL no Til. Quanto à obra do cais do Porto Santo, cujo concurso ficou deserto, Albuquerque disse apenas que o concurso vai ser repetido.