O secretário regional das Finanças, Duarte Freitas, preside, na quarta-feira, dia 23 de abril, à Conferência “Girls in ICT 2025 – “Superando todas as divisões para uma transformação digital inclusiva”.

Todos os anos, em abril, a ITU – International Communications Union, assinala o dia Girls in ICT, com o propósito de incentivar e capacitar as raparigas e jovens mulheres a procurarem educação, formação e empregos em Tecnologias de Informação e Comunicação, e o Governo Regional, através da Direção Regional de Informática, associa-se a esta comemoração, com a organização de uma conferência/debate.

O evento tem lugar, pelas 09h30, no Auditório do Centro de Estudos de História do Atlântico, à Rua das Mercês.