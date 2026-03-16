Secretária destaca capital humano dos colaboradores do Lar de Santa Isabel

A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, visitou durante a tarde de hoje, o Estabelecimento Santa Isabel (ESI), no Monte, acompanhada pela presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira, Nivalda Gonçalves, e pelo presidente da Junta de Freguesia local, Agostinho Batista.
Inaugurado em 1987, o ESI é uma Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) que integra lar e centro de dia, acolhendo atualmente 63 residentes e nove utentes em regime de centro de dia.
A instituição conta com 58 colaboradores e desenvolve projetos de estimulação cognitiva, fisioterapia, atividade física, iniciativas culturais e programas de voluntariado jovem.
Durante a visita, a governante destacou o trabalho das equipas, sublinhando a importância do capital humano na garantia do bem-estar, segurança e dignidade dos idosos.
Referiu ainda que o ESI constitui um exemplo de resposta quando o apoio domiciliário deixa de ser suficiente, reforçando o seu papel como “segunda família” para os utentes.
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