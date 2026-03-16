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Secretária destaca capital humano dos colaboradores do Lar de Santa Isabel

    Secretária destaca capital humano dos colaboradores do Lar de Santa Isabel
    Lar Santa Isabel, no Monte, conta com 58 colaboradores e desenvolve projetos de estimulação cognitiva, fisioterapia, atividade física, iniciativas culturais e programas de voluntariado jovem.
Douglas da Silva

Região
Data de publicação
16 Março 2026
20:29

A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, visitou durante a tarde de hoje, o Estabelecimento Santa Isabel (ESI), no Monte, acompanhada pela presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira, Nivalda Gonçalves, e pelo presidente da Junta de Freguesia local, Agostinho Batista.

Inaugurado em 1987, o ESI é uma Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) que integra lar e centro de dia, acolhendo atualmente 63 residentes e nove utentes em regime de centro de dia.

A instituição conta com 58 colaboradores e desenvolve projetos de estimulação cognitiva, fisioterapia, atividade física, iniciativas culturais e programas de voluntariado jovem.

Durante a visita, a governante destacou o trabalho das equipas, sublinhando a importância do capital humano na garantia do bem-estar, segurança e dignidade dos idosos.

Referiu ainda que o ESI constitui um exemplo de resposta quando o apoio domiciliário deixa de ser suficiente, reforçando o seu papel como “segunda família” para os utentes.

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