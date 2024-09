A Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas (SREI) disse hoje ser “completamente falso que a SREI tenha cometido qualquer ilegalidade nos concursos e adjudicações que até à data promoveu”, numa reação à notícia do Observador, que adianta que os secretários regionais Pedro Fino (Equipamentos e Infraestruturas), Pedro Ramos (Saúde e Proteção Civil) e Rogério Gouveia (Finanças) estão associados ao processo “Ab Initio”, que investiga “a prática de crimes de financiamento proibido de partidos políticos”.

“Em face do teor de notícias hipoteticamente assentes em fontes do Ministério Público, a Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas” reagiu ao alegado envolvimento de Pedro Fino, dizendo ser “completamente falso” que tenham sido cometidas ilegalidades.

“Como é do domínio público, a SREI, como outras secretarias do Governo regional, dispõe de mecanismos internos de verificação e validação de toda a sua atividade, e, em particular, dos concursos públicos que promove, no sentido de assegurar a maior transparência e legalidade dos seus procedimentos”, argumenta.

“A SREI desmente, portanto, com toda a veemência qualquer notícia posta a circular que coloque em causa o atrás referido” e “ficará serenamente a aguardar os ulteriores desenvolvimentos do inquérito que alegadamente estará por detrás das notícias referidas, e espera que tão breve quanto possível lhe sejam pedidos os esclarecimentos que forem considerados convenientes”, finaliza.