Campanha ‘Cinto-me Vivo’ sensibilizou 397 condutores na Madeira

A Campanha de Segurança Rodoviária ‘Cinto-me Vivo’, Promovida peal Polícia de Segurança Publica (PSP) na Madeira decorreu de 1 a 7 abril e visou alertar condutores e passageiros para a importância de utilizarem sempre, e de forma correta, os dispositivos de segurança.

Esta campanha contou, uma vez mais, com a participação do Instituto de Mobilidade e Transportes – IP RAM na realização de ações de sensibilização, complementando o trabalho de fiscalização da PSP.

Inserida no Plano Nacional de Fiscalização (PNF) de 2025, a Campanha foi divulgada nos meios digitais e em quatro ações de sensibilização do IMT-IP RAM, realizadas, em simultâneo, com as operações de fiscalização da PSP.

Na campanha ‘Cinto-me Vivo’ foram sensibilizados 397 condutores e passageiros, a quem foram transmitidas as seguintes mensagens:

· “Utilize sempre uma cadeirinha homologada, devidamente instalada, e adaptada à altura e peso da criança”;

· “Utilize sempre o cinto de segurança, em todos os lugares do veículo, e em todos os percursos, mesmo nos de curta distância”;

· “Utilize o capacete de modelo aprovado, devidamente ajustado e apertado”.

Durante as operações da PSP na Madeira no âmbito desta campanha foram controladas 1.382 viaturas quanto à velocidade.

Em termos de fiscalização presencial, o Comando Regional procedeu à fiscalização de 1.252 veículos.

Do total de veículos fiscalizados durante a campanha, registaram-se 203 infrações ao Código de Estrada e 20 detidos (11 por condução sob o efeito do álcool, 2 falta de habilitação legal e 7 por desobediência).

Destas infrações, seis delas foram por não utilização do cinto de segurança , duas por não utilização de sistema de retenção para crianças e duas por não utilização de capacete.

Esta foi a quarta das 11 campanhas planeadas no âmbito do PNF de 2025. Até ao final do ano, serão realizadas mais sete campanhas, uma por mês, com ações de sensibilização e de fiscalização.

A PSP refere que as campanhas inseridas nos planos nacionais de fiscalização têm temáticas definidas com base nas recomendações europeias estabelecidas para cada um dos anos. O PNF de 2025 consagra como prioritários os temas velocidade, álcool, acessórios de segurança, telemóvel e veículos de duas rodas a motor.