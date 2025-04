O Comando Regional da Madeira da PSP anunciou, em comunicado, a detenção de um homem de 39 anos pela prática de um crime de roubo, ocorrido no passado dia 4 de abril de 2025, na zona da Rua Major Reis Gomes, no Funchal.

O alerta foi dado por volta das 14h00, através de uma chamada telefónica recebida no Centro de Comando e Controlo Operacional da PSP da Madeira, informando sobre um roubo em curso, com o suspeito em fuga em direção ao Parque de Estacionamento do Edifício 2000. De imediato, a PSP acionou os meios necessários para a resolução do incidente.

Nas imediações do local, encontrava-se um motociclista da polícia, que rapidamente seguiu em direção à área indicada. Pouco depois, o agente avistou o homem de 39 anos, que correspondia à descrição do suspeito. Após revista pessoal, foi encontrado, na cintura do detido, uma quantia monetária significativa, a qual o suspeito admitiu ser proveniente do roubo. Nas proximidades do local, foi ainda recuperado um saco azul com objetos pertencentes à vítima.

O detido já foi presente a 1.º interrogatório judicial, sendo-lhe aplicada a medida de termo de identidade e residência.

“A apresentação do detido a 1.º interrogatório judicial deu-se no dia seguinte à ocorrência, tendo o mesmo sido constituído arguido e ficado sujeito a termo de identidade e residência. Porém, e por ter um Mandado de Detenção pendente para cumprimento de pena, no âmbito de um outro processo-crime, foi o suspeito conduzido ao Estabelecimento Prisional do Funchal.

O sucesso desta intervenção deveu-se à pronta atuação policial, mas sem o alerta dado pelo cidadão que presenciou o roubo, muito provavelmente, não teria sido possível a recuperação do dinheiro roubado. A segurança é uma responsabilidade de todos e só a boa colaboração entre a polícia e o cidadão permite que se alcancem estes bons serviços”, diz comunicado da PSP.