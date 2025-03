‘Novas Tecnologias Oportunidades e Desafios para os Jovens’ foi o tema que animou, esta manhã, o debate e as intervenções dos estudantes de 12 escolas do Ensino Secundário, no âmbito do programa ‘Parlamento dos Jovens’ para o Ensino Secundário, que contou com a presença da presença secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude.

Durante a sessão de abertura da sessão parlamentar, Ana Sousa agradeceu a parceria do Parlamento regional com a Direção Regional de Juventude e a Secretaria Regional de Inclusão Trabalho e Juventude, evocando também o papel dos professores como “construtores das sociedades do futuro”.

“Que este Parlamento Jovem possa ser mais um instrumento de tecelagem para o vosso futuro, pois o vosso futuro será, com certeza, o futuro da Madeira e do Porto Santo e em cada um de vós cresce a identidade e bravura deste território insular”, sublinhou a governante.

Em debate estiveram diversos temas, nomeadamente a influência das novas tecnologias no bem-estar mental, numa jornada parlamentar em que não faltaram propostas inovadoras e sugestões para implementação de projetos de âmbito escolar.

A Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira foi palco, esta terça-feira, da sessão regional do programa ‘Parlamento dos Jovens’ para o Ensino Secundário, uma iniciativa que juntou 62 alunos, oriundos de 12 estabelecimentos de ensino, envolvendo cerca de 3.300 estudantes.

Educar para a cidadania, estimular o gosto pela participação cívica e política, dar a conhecer a Assembleia, o significado do mandato parlamentar, as regras do debate e o processo de decisão do Parlamento, promover a discussão democrática e o respeito pela diversidade de opiniões e pelas regras de formação das decisões são alguns dos objetivos do programa ‘Parlamento dos Jovens’.