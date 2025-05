Secretária da Saúde em visita de trabalho ao Porto Santo

A governante, acompanhada por dirigentes regionais da Saúde e Proteção Civil, iniciou o dia com uma reunião com a direção e os profissionais do Centro de Saúde do Porto Santo.

Para além disto, Micaela Freitas reuniu com uma equipa da EMIR e visitou o Corpo de Bombeiros Voluntários do Porto Santo. A governante reuniu com o comandante Carlos Drumond e o presidente da Associação Humanitária Gregório Pestana, onde se inteirou sobre as atividades desenvolvidas pelo Corpo de Bombeiros e sobre as suas necessidades.