Secretaria da Inclusão lança guia para ajudar a escolher brinquedos seguros

Ana Sousa, secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude recordou, esta tarde, a importância do brincar para um crescimento saudável das crianças.

No Dia Universal dos Direitos das Crianças, a governante recordou que este é um direito consagrado na Declaração Universal dos Direitos das Crianças e sensibilizou para a necessidade de se optar sempre por brinquedos seguros, de qualidade e adaptados à idade de quem os recebe.

“Estamos cientes que as festividades natalícias que se aproximam são pródigas no consumo deste tipo de produtos, e fazem a alegria de muitos dos mais pequenos, levando a que recaia sobre quem escolhe o brinquedo, a responsabilidade de poder adequá-lo á criança e, se for caso disso, ao seu estágio de desenvolvimento”, afirmou Ana Sousa.

A tutelar da pasta da inclusão presidiu, esta quarta-feira, no centro comercial Plaza, à apresentação do ‘Guia Prático de Compras Responsáveis - Brinquedos pela Igualdade’, uma iniciativa promovida pela Direção Regional da Cidadania e dos Assuntos Sociais que contou com as preleções de Ricardo Alves, professor e empresário, e de Maurília Cró, psicomotricista na Divisão de Apoios Técnicos Especializados da Direção Regional de Educação.

“Estes são documentos que podem servir de guias orientadores para conscientizar pais, mães, responsáveis e educadores sobre a importância de escolher brinquedos que incentivem a diversidade e a inclusão nas crianças desde cedo, promovendo dicas práticas sobre como identificar e escolher brinquedos que promovam a igualdade de género e a inclusão”, explicou Ana Sousa.