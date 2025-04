Bom dia!

O Grupo Vita revelou ao JM ter recebido mais uma queixa de abusos sexuais no seio da Igreja na Madeira. A denúncia foi realizada este ano e o alegado agressor já foi identificado. Sobe para cinco os madeirenses que dizem ter sido sexualmente agredidos em contexto da atividade da Igreja Católica. O prazo para a formalização de queixas terminou ontem.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca um estudo. Taxa de pobreza baixa 8% mas continua das mais altas do País. A Rede Europeia Contra a Pobreza elogia a estratégia regional, mas admite haver um sentimento de vergonha e humilhação” que mascara a realidade. Ana Sousa sublinha a “coragem” do Governo em perceber a dimensão do problema.

Saiba ainda que toxicodependente desespera por internamento e que Governo tem luz verde para ligar Câmara de Lobos e Santa Cruz via metro.

1.122 docentes subiram nas carreiras desde 2024 é outro assunto de relevo, numa edição que destaca uma comemoração. Autonomia trouxe evolução mas há espaço para melhorar. O historiador Bernardo Martins e o professor Paulo Rodrigues pedem maior envolvimento dos cidadãos.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta terça-feira.