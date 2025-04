O velho ditado enquadra-se na perfeição neste primeiro dia do mês. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê, para esta terça-feira, céu com períodos de muita nebulosidade. Aguaceiros fracos e dispersos. A partir do final da tarde, conte com períodos de chuva, que poderão ser localmente intensos, em especial nas terras altas e na parte oeste da ilha da Madeira.

O vento será fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante oeste, tornando-se moderado a forte (30 a 45 km/h) a partir do final da tarde, por vezes com rajadas até 70 km/h, e até 90 km/h nas terras altas.

Quanto ao estado do mar, o IPMA prevê para este dia 1 de abril ondas de noroeste com 1,5 a 2 metros, aumentando gradualmente para 2 a 3 metros, na costa norte, sendo que para a costa sul as previsões são de ondas de sudoeste com 1 a 2 metros.