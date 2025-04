Bom dia!

- Das 9h00 às 18h00, no Colégio dos Jesuítas, o terceiro workshop sobre ‘Presença na Internet para pequenos Negócios ou Serviços com Auxílio de Inteligência Artificial’.

- No Campus da Penteada (Piso 3, Anfiteatro 6) decorre às 11h00 a conferência ‘O Entorno Português de Miguel de Cervantes’, por Aurelio Vargas Díaz-Toledo, professor titular da Universidade Complutense de Madrid.

- Na Feira do Livro, às 16h00, ocorre a apresentação da História Global da Literatura Portuguesa, com a participação de José Eduardo Franco, Luísa Paolinelli e Sílvio Fernandes, com moderação de Ana Daniela Soares.

- A Direção do Sindicato dos Professores da Madeira promove, às 16h30, uma conferência de imprensa no seu auditório, à Calçada da Cabouqueira, Funchal.

- No Palco Principal da Feira do Livro, às 17h00, lançamento do livro ‘A Revolução da Ilha Pequena’, de Lívia Borges, com moderação de Délia Pombo.

- No Museu da Casa da Luz, às 17h00, decorre a cerimónia de tomada de posse dos órgãos regionais da Ordem dos Engenheiros.

- No Teatro Municipal Baltazar Dias, às 19h00, o espetáculo ‘O Mestre’, com a atriz Maria João Falcão.

- Em São Roque, Funchal, às 19h00, realiza-se a o jantar comemorativo do 21.º aniversário da Casa do Povo daquela freguesia.

- Às 20h00, no Palco Principal da Feira do Livro, o concerto de Miguel Gameiro.