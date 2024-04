A secretaria regional da Agricultura e Ambiente decidiu exonerar três funcionários do seu gabinete, entre os quais o agora ex-adjunto de Rafaela Fernandes, António Trindade, que se distinguiu nas recentes diretas do PSD-M como um dos principais apoiantes da lista encabeçada por Manuel António Correia.

Tal como o JM já havia antecipado, a perda de confiança política acabou mesmo por ditar a cessação de funções de Trindade. Em declarações ao Jornal, Rafaela Fernandes havia pedido que fosse o próprio a afastar-se do cargo que desempenhava no seu gabinete, desejo que não foi satisfeito, com o desfecho a ser a exoneração.

Para além de António Trindade, foi ainda exonerado Aurélio Mendes (motorista) e Ana Maria Macedo (secretária pessoal do gabinete).

Refira-se que já foram nomeados novos funcionários em substituição de dois dos exonerados. Vilma Correia assume o cargo de Adjunta do gabinete, enquanto Filipa Correia será a secretária pessoal.