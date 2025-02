A operar desde janeiro, a ‘SeaYou Madeira’ surge como um projeto que disponibiliza mobilidade turística pelo mar, apresentando-se como alternativa à via terrestre. Atualmente, este ‘autocarro marítimo’ liga a Calheta, o Funchal e o Caniçal, mas a ambição é expandir-se para o norte da ilha e o Porto Santo.

“É um projeto inovador que vem resolver um dos grandes problemas que a Região tem, que é a deslocação por via terrestre, e pretendemos, no fundo, que as massas turísticas passem a se deslocar a partir do mar”, explicou Afonso Gomes, chefe das tecnologias da ‘SeaYou Madeira’.

A ideia nasceu da paixão de Afonso e do pai pelo mar, levando-os a apostar num investimento de cerca de 600 mil euros. A empresa do turismo náutico, que deverá criar entre 10 a 15 postos de trabalho, beneficia da ausência de concorrência direta. “A interajuda entre os operadores turísticos é essencial. Como não competimos diretamente, conseguimos oferecer os produtos de outros operadores e vice-versa”, realça o responsável.

A embarcação, fabricada em Portugal mas oriunda da Grã-Bretanha, estava inicialmente prevista para ser elétrica. Contudo, devido a falhas dos fornecedores, esse objetivo não foi concretizado. Ainda assim, a empresa mantém um compromisso com a sustentabilidade, optando por uma estrutura leve e painéis solares que garantem um consumo energético ecológico.

A ‘SeaYou’, que começou a operação no início de janeiro, faz duas viagens por dia, uma ida e uma volta, no sentido Caniçal- Calheta ou Calheta – Caniçal, estando mais focada no turismo, embora no futuro a ideia seja também oferecer este serviço aos madeirenses. O barco sai, às 08h30, às terças, sábados e domingos da Marina da Calheta e nos restantes dias, à exceção de segunda-feira, parte do Caniçal. A recolha dos passageiros no Funchal ocorre entre as 09h45 e as 10h00.

Expansão para a costa norte e Porto Santo

O futuro da ‘SeaYou Madeira’ passa por alargar operações à costa norte e, já no verão, lançar um serviço privado para o Porto Santo. Além disso, a empresa pretende adquirir uma nova embarcação para reforçar a oferta.

Além do ‘SeaBus’, que liga a Calheta, Funchal e Caniçal, a empresa disponibiliza ainda o serviço privado para quem quiser ter uma experiência mais personalizada, desde passeios familiares, festas de aniversário ou até eventos corporativos.

Refira-se que atualmente está em vigor uma campanha promocional, até dia 31 de março, com bilhetes a partir de 27,50 euros. Após essa data, os preços vão aumentar cerca de 50%.

“A ideia é a aproveitar uma das melhores atratividades que a Madeira tem que é este mar maravilhoso e a costa, que é muito bonita, e oferecer um complemento aos turistas que nos visitam”, realçou Miguel Albuquerque que visitou, esta manhã, a embarcação na Marinha da Calheta.

O presidente do Governo Regional salientou o crescimento das ofertas no setor do turismo marítimo, sublinhando a importância da diversidade, tanto em termos de percursos como de preços. O governante recordou ainda que, com a recuperação da Quinta do Lorde, há agora uma nova oferta na zona leste da Madeira e que, com a renovação da Marina do Funchal, a Região vai diversificar e melhorar ainda mais as experiências marítimo-turísticas.