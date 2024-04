‘Scarlet Lady’ já se estreou na baía funchalense (com fotos)

É mais um dia de estreias no Porto do Funchal, que recebeu, esta manhã, pela primeira vez o ‘Scarlet Lady’, que traz a bordo 2.297 passageiros e 1.149 tripulantes.

Este parte, no entanto, já às 18 horas, depois de uma escala de 9 horas, no âmbito do cruzeiro de 14 noites transatlânticas, iniciado, em Miami, e que termina em Barcelona, no próximo dia 5 de maio.

Ressalte-se, no entanto, que a primeira escala deste navio vai ser assinalada esta tarde, com a habitual apresentação de boas-vindas ao Comandante, o venezuelano Aris Jose Medina Morales.

De assinalar ainda que o Funchal foi o primeiro porto deste cruzeiro de 14 noites, depois da partida de Miami, seguem-se Málaga, Valencia e Barcelona, onde o navio vai ficar posicionado nos próximos meses, operando vários cruzeiros para o Mediterrâneo. Em dezembro, vai reposicionar-se em Miami e nessa viagem transatlântica, volta a passar pela Madeira a 4 de dezembro.

Todavia, neste porto está ainda o ‘World Explorer’, que também se despede hoje por volta a mesma hora, com destino a Ponta Delgada, nos Açores, após 58 horas no Porto do Funchal.

De destacar que está é a última escala deste navio, que irá mudar de companhia e nome.

Nestes últimos dias na Região, à qual chegou no passado dia 28 de abril, fez um turn-around, desembarcando todos os passageiros e recebendo novos, num total de 109 desembarques e 140 embarques.