Teve início a cerimónia dos 188 anos do Comando da Zona Militar da Madeira, a qual decorre na Praça da Cidade, em Santana.

Estão previstos dois discursos: o do comandante de Zona Militar da Madeira, Jorge Pedro e o do representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Ireneu Barreto.

A cerimónia, que decorre neste concelho nortenho, conta ainda com a presença do Chefe de Estado Maior do Exército, do presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, do secretário regional de Saúde e Proteção Civil, em representação do presidente do Governo Regional e do presidente da Câmara Municipal de Santana.