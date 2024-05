O JPP realizou hoje mais uma ação de proximidade junto da população, no centro do Funchal. Élvio Sousa, líder do JPP e candidato à presidência do Governo Regional, foi quem liderou a comitiva, que contou com a presença do candidato número dois, Filipe Sousa, e mais de duas dezenas de militantes.

Na intervenção de hoje, Élvio Sousa afirmou que “Albuquerque está preso e refém dos monopólios. Está viciado, está a proteger meia dúzia de graúdos que continuam a explorar as famílias e as empresas madeirenses com custos de transportes de mercadorias marítimas 18% mais caro que nos Açores, o gás mais caro, elevando assim o custo de vida”.

O candidato do Juntos pelo Povo lembrou que “Albuquerque nunca mexeu uma palha para negociar o Ferry diretamente com os armadores ibéricos, nem tão pouco criar condições para tal, como uma rampa alternativa e respetivo terrapleno. Outra prova do desinteresse pelo Ferry é o facto do PSD e do CDS rejeitarem a proposta do JPP para a elaboração de um estudo para uma rampa Ro-Ro alternativa”.

Continuou o líder do JPP, dizem que “por isso, o nosso programa é reformista e assenta em criar liberdade comercial e marítima, para abrir a economia destes monopólios que mandam no PSD e no CDS, pois se eles não fossem os verdadeiros donos desses partidos centralistas, teríamos o Ferry todo o ano. Com o JPP o Ferry vai atracar no Funchal. Essa é uma verdade, sem pressões de grupos monopolistas, nem órgãos de propaganda ao serviço deles”.

“Reparem que nós já fomos duas vezes a Canárias tratar de reunir com os armadores. A última reunião que mantivemos com o diretor comercial do Armas Trasmediterranea, Jaime Cabrera del Pino, encontramos soluções e ficamos a conhecer que a linha é rentável destruindo toda a propaganda que os Donos Disto Tudo querem enganosamente fazer passar. Com o JPP, e connosco a Governar, o Ferry vai atracar no Funchal”, concluiu Élvio Sousa.