Savoy Signature reconhecida em nomeações para prémios internacionais

Três hotéis da Savoy Signature estão nomeados em diferentes categorias dos prestigiados prémios internacionais da Condé Nast Traveler, uma das mais reputadas revistas de viagens e turismo mundiais.

O hotel mais recente da coleção, o The Reserve, é um dos finalistas na categoria ‘Novo Hotel’ dos Prémios da Condé Nast Traveler de Espanha, sendo a única unidade da Madeira na corrida destes conceituados galardões.

Este é o resultado do compromisso da Savoy Signature em proporcionar experiências excecionais aos seus hóspedes, refletindo o mais alto padrão de qualidade e serviço desde o momento em que um hotel da coleção abre as suas portas aos clientes.

Além disso, o The Reserve está também nomeado na categoria ‘Hotéis’ dos Readers´Choice Awards das edições dos Estados Unidos e do Reino Unido, reforçando a escolha do mais recente hotel da coleção Savoy Signature como um dos eleitos em diferentes pontos do globo.Na mesma categoria, ‘Hotéis’, está ainda nomeado outro hotel da marca, o Savoy Palace que, recorde-se, já foi eleito em março deste ano como o melhor de Portugal e da Europa nos World Travel Awards.

Os Readers´Choice Awards distinguem ainda o Saccharum, na Calheta, na categoria ‘Resorts´, reforçando o seu posicionamento como um dos hotéis mais icónicos do mundo, ao mesmo tempo que distingue a dedicação das equipas e a qualidade excecional que o Saccharum oferece aos seus hóspedes ao proporcionar experiências inesquecíveis e relaxantes com foco na sustentabilidade.

Estas referências nas diferentes edições mundiais da Condé Nast Traveler demonstram o reconhecimento da excelência das unidades da Savoy Signature, destacando-as como destinos de eleição para viajantes exigentes em todo o mundo.

Para votar nos Reader´s Choice Awards basta aceder ao site da Condé Nast Traveler dos Estados Unidos ou do Reino Unido: https://www.cntraveler.com/As votações estão em curso até dia 30 de junho. Para votar nos prémios da Condé Nast Traveler de Espanha, basta aceder a https://www.traveler.es/articulos/premios-conde-nast-traveler-espana-test-votacion.

As votações decorrem até ao dia 3 de junho.