Intitula-se “Histórias Bordadas - Arte pelas mãos de quem mais sabe” e estará patente a partir de segunda-feira, 24 de junho, na Biblioteca Municipal de São Vicente.

Esta exposição é da responsabilidade do Centro Social e Paroquial do Bom Jesus de Ponta Delgada.

“Mais do que uma simples mostra, a exposição “Histórias Bordadas” é um convite para apreciar a arte meticulosa e apaixonante do bordado, executada pelas mãos experientes dos utentes do Centro de Dia, Residência para Idosos e ERPI -Estrutura Residencial para Pessoas Idosas.

Cada peça exposta transborda carinho, dedicação e histórias únicas, cuidadosamente preservadas através de pontos tradicionais como o ponto corda, ilhós, matiz e granitos.

Para além da beleza intrínseca dos bordados, a exposição também apresenta novas aplicações para essa arte ancestral, demonstrando a sua versatilidade e relevância no mundo contemporâneo. Os pontos tradicionais se reinventam em peças inovadoras numa exposição que celebra a cultura, a memória e a criatividade.

A exposição “Histórias Bordadas” estará patente ao público de 24 de junho a 5 de julho, na Biblioteca Municipal de São Vicente”, acrescenta nota endereçada às redações.