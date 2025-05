A Casa do Povo de São Roque do Faial celebrará, no próximo domingo, dia 11 de maio, o Dia do Bom Pastor.

No ofertório da missa das 09h30 hora, na igreja paroquial, o Grupo de Tocares e Cantares ‘Camponeses’ irá, de acordo com a organização, promover uma romagem. Foi recolhida uma música junto de Fernanda Lopes e adaptada uma letra, por um elemento do grupo organizador, própria para o efeito. Nessa romagem as pessoas levarão as suas oferendas, normalmente produtos da terra, para oferecer ao Pároco da Freguesia (Bom Pastor), ao som da música e dos cantares do referido grupo.

Esta é, também, para a instituição, “uma maneira de mostrar a nossa gratidão ao padre Abraão Maria Marcos, por tudo aquilo que tem feito na paróquia nos últimos tempos, pelo contributo dado à Casa do Povo e pelo carinho que tem demonstrado para com os grupos culturais, assim como, por todas as atividades realizadas peja instituição”. Outro objetivo deste evento é recordar a figura do Bom Pastor junto das crianças. Essa personagem nas várias comunidades é representada pelo respetivo pároco.

Esta iniciativa insere-se no Plano de Atividades da Casa do Povo para o ano em curso. “Pretendemos assim diversificar a nossa ação junto da população da freguesia fazendo recuperar hábitos e costumes que ao longo dos tempos vão se perdendo”, frisa o presidente, em comunicado.