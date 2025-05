São Jorge em festa; Maciel defende setor primário como fator de desenvolvimento

Nuno Maciel, secretário regional da Agricultura e Pescas, defendeu hoje, em São Jorge, o setor primário como “fator de desenvolvimento e de sustentabilidade”.

“Nós, só teremos melhor economia e melhor qualidade de vida, se efetivamente o nosso desenvolvimento for sustentável e se efetivamente apostarmos na preservação e no desenvolvimento da nossa agricultura, do nosso sector primário”, declarou o governante nas comemorações dos 510 anos daquela freguesia do concelho de Santana.

Falando em representação de Miguel Albuquerque, disse que o Governo Regional prevê um conjunto de obras e iniciativas para a freguesia, numa lógica de consolidação do seu desenvolvimento e de promoção da qualidade de vida da sua população.

Valorizar o património da igreja é um dos objetivos. Segundo Maciel, através da Direção Regional de Cultura, está a ser feito um levantamento das necessidades para que a obra prossiga, com fundos comunitários ou do Orçamento Regional.

Ao nível da ARM, que está sob a tutela da Agricultura, disse que para o próximo ano estão previstas obras de remodelação do sistema de adoção, em São Jorge, com um investimento da ordem de um milhão de euros, bem como obras de remodelação do sistema de regadio.

No plano da habitação, disse que está em fase avançada de conclusão, a empreitada de recuperação de quatro habitações de tipologia T3, que estavam anexas ao farol de São Jorge e cuja titularidade passou em setembro de 2021 do Estado para a Região.

Fabiana Matos, presidente da Junta de Freguesia, fez um discurso emotivo dirigido à população, com mensagens direcionadas aos idosos e doentes, aos emigrantes, aos jovens e às crianças, aos empresários e demais profissionais que “fazem de São Jorge um local único e atrativo”.

“É com o coração cheio de amor e esperança que desejo a cada um de vós, sobretudo às nossas gentes, forças vivas da nossa freguesia, colaboradores da junta de freguesia e a todos aqueles que têm apoiado e acarinhado o nosso projeto, a nossa missão, que valorize cada vez mais o que realmente importa, que cada um de nós seja instrumento de paz, lealdade e concórdia”, declarou.

A data foi assinalada também com a inauguração de um monumento aos Antigos Combatentes, uma parceria entre a Junta de Freguesia e a Liga dos Combatentes, representada pelo presidente do Núcleo do Funchal, primeiro tenente Vítor Fernandes.

Foi apresentado o livro de Lizette Carôto ‘A Travessia da Alma’ e a música preencheu o resto do programa. Às 23h00 atua o conjunto ‘Os Lordes’ e até às três da manhã, a freguesia vai poder dançar ao som do set do Dj Chico Boy.