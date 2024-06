12 grupos, num total de cerca de 600 participantes, desfilaram esta noite nas ruas de Santo António, nas tradicionais Marchas Populares.

O arraial em honra do santo casamenteiro prolonga-se até à uma da manhã, com muita música e barraquinhas de comes e bebes.

Amanhã, o ponto alto será a missa, às 18h00, seguida de procissão.