O presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Filipe Sousa, e o comandante da Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, Leonardo Pereira, participaram ontem à tarde, em Tavira, na cerimónia de compromisso de honra dos novos recrutas do Corpo de Bombeiros Municipais de Tavira.

A cerimónia, presidida pela presidente da Câmara Municipal de Tavira, Ana Paula Martis, foi marcada pela formalização do Protocolo de Cooperação entre os dois municípios, que visa o reforço da cooperação institucional, técnica e formativa entre os dois Corpos de Bombeiros Profissionais.

Este acordo permitirá o desenvolvimento de ações conjuntas, formação especializada, intercâmbio de boas práticas, partilha de recursos e projetos de interesse comum, contribuindo para o aumento da capacidade de resposta destes corpos de bombeiros municipais e para a proteção mais eficaz de pessoas e bens.

“Esta cooperação com o Município de Tavira é mais um passo firme na nossa estratégia de fortalecer a Proteção Civil a nível municipal e o nosso corpo de bombeiros sapadores. É na união de esforços e partilha de conhecimento que conseguimos responder melhor às exigências do presente e aos desafios do futuro”, afirmou Filipe Sousa.

O comandante Leonardo Pereira destacou, por sua vez, a vertente operacional e formativa do protocolo: “A troca de experiências, a realização de formações conjuntas e o contacto direto entre operacionais de diferentes realidades geográficas enriquecem as competências dos nossos bombeiros sapadores. Esta parceria é um ganho mútuo, mas sobretudo um benefício direto para as populações que servimos.”