O Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM (IASAÚDE-IP-RAM) procedeu, hoje, à contratualização de 78 novos lugares para a Expansão, Desenvolvimento e Melhoria da Rede de Cuidados Continuados Integrados (REDE) da Região Autónoma da Madeira (RAM), ao abrigo do financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

O contrato foi assinado entre o IASAÚDE, IP-RAM, e o executor do investimento, FUSIONZEN, LDA, e permitirá a construção de raiz, no concelho de Santa Cruz, de uma nova Unidade de Cuidados Continuados Integrados de Âmbito Geral, na tipologia de Longa Duração e Manutenção, com um apoio do PRR no valor de 7.020.000,00€.

Com este novo projeto passam a estar contratualizados, no âmbito do investimento para a expansão, 41,3 milhões de euros, correspondentes a 532 lugares, o equivalente a 68,4% do valor global, ou seja, 60,4 milhões de euros para a criação de um total de 1.080 lugares.

A cerimónia decorreu nas instalações do IASAÚDE, IP-RAM, sendo presidida pela Secretário Regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, que destacou o facto de ser dado mais um passo para a concretização das estratégias delineadas para os Cuidados Continuados Integrados da RAM, para o período 2021-2026, e para a Promoção da Saúde Mental, em consonância com o Plano Estratégico do Sistema Regional de Saúde da RAM, alicerçados numa rede de parcerias entre o setor público e o setor privado.

Por seu lado, a Presidente do Conselho Diretivo do IASAÚDE, IP-RAM, Rubina Silva, destacou “o esforço que tem sido desenvolvido pela iniciativa privada para o reforço da Rede de Cuidados Continuados Integrados, dando um contributo fundamental para a prestação de cuidados de saúde de qualidade a pessoas que se encontram em situação de dependência funcional, seja de forma transitória ou prolongada”.

O novo empreendimento será designado por “FUSIONZEN – RCC Santa Cruz”, e estará focado na majoração e valorização das valências técnicas e funcionais obrigatórias para atender às crescentes necessidades de cuidados continuados integrados da RAM, combinando inovação tecnológica, sustentabilidade e uma abordagem humanizada, através de serviços especializados em reabilitação, geriatria avançada e cuidados paliativos, apoiados por infraestruturas e equipamentos de última geração. A empresa FUSIONZEN, LDA esteve na assinatura do contrato representada por Ana Carolina Manica.

Os apoios financeiros concedidos para a expansão da REDE, com vista à criação de novos lugares, são atribuídos pelo Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM (IASAÚDE, IP-RAM), na qualidade de beneficiário final (BF), sob coordenação do Instituto de Desenvolvimento Regional (IDR), na qualidade de beneficiário intermediário (BI) e da Estrutura de Missão Recuperar Portugal, responsável nacional pela gestão dos fundos do PRR.