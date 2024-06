Santa Cruz: Deputada municipal do PS pede mais transparência

Durante a sessão solene do Dia do Concelho de Santa Cruz, Leonilde Cassiano, deputada municipal do PS, disse que é fundamental refletir sobre as questões que ainda estão por fazer no município.

Lançou um conjunto de questões apontando diversas lacunas, que diz que devem ser respondidas com clareza pelo executivo.

“Temos de ser transparentes e não querer agradar a todos”, defendeu a socialista, apelando a “mais democracia, para que não haja telefonemas de amigos para benesses”.