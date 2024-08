A Câmara Municipal de Santa Cruz aprovou hoje, por maioria, com votos a favor do JPP e contra do PSD, a doação de meios materiais- uma ambulância de transporte de doentes não urgentes- ao Serviço de Saúde da Região (SESARAM).

Comentando a posição do PSD perante esta medida, a Câmara, presidida por Filipe Sousa, afirma que os sociais-democratas “revelam mais uma vez a sua total desconexão e falta de compromisso para com as reiais necessidades da população, não priorizando nem o seu bem-estar, nem a justiça social”.

Com esta proposta, o Município de Santa Cruz “pretende reforçar a solidariedade para com o governo Regional, na medida em que continua a garantir e, de acordo com a estatística do nosso corpo de bombeiros, empenhamos meios de emergência médica, em cerca de 50 serviços por mês, que se encontram classificados no sistema de registo de ocorrências, como serviços de transferência entre unidades de saúde, evacuações aeromédicas e transporte de doentes”, diz um comunicado divulgados há instantes.

A Autarquia diz esperar que o secretário regional de Saúde e Proteção Civil perceba e aceite este contributo.