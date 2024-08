A autarquia de Santa Cruz remeteu à imprensa uma nota, onde alerta para o tempo quente no concelho e sensibiliza para as medidas de prevenção a ter contra incêndios florestais naquele município.

“Perante as condições meteorológicas adversas previstas para os próximos dias e os teatros de operações que decorem em diversos concelhos da região Autónoma da Madeira, o Município de Santa Cruz através a Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz (CBSC), em colaboração com o Serviço Municipal de Proteção Civil e outras autoridades de segurança, reforçou o seu dispositivo diário com medidas adicionais de prevenção e vigilância, visando a proteção da população e a mitigação do risco de incêndios florestais”, começou por referir Filipe Sousa.

Medidas Implementadas:

“1. Vigilância e Patrulhamento Reforçados:

- Durante os dias 19 e 20 de agosto, serão realizados patrulhamentos e vigilância armada em pontos estratégicos no concelho, como Roma – Santa Cruz, João do Prado, Capela da Pereira e Moinhos - Caniço.

- A GNR, estará presente em ações de patrulhamento móvel em horários críticos.

2. Pré-Posicionamento de Meios na Secção da Camacha:

- De forma a garantir uma resposta rápida e eficaz, a CBSC reforçará o pré-posicionamento de meios com um dispositivo ampliado na secção destacada da Camacha. Este esforço inclui o empenho de 6 bombeiros acompanhados de 2 veículos de combate com capacidade de ataque ampliado. Esta equipa estará em prontidão entre as 13h00 e as 20h00 do dia 19 e 20 preparada para atuar de imediato, em caso de necessidade.

3. Manutenção do Dispositivo Diário:

- Para além do reforço na Camacha, a Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz continuará a garantir o seu dispositivo diário em todas as áreas do concelho, assegurando que os níveis habituais de prontidão e segurança se mantêm inalterados, mesmo perante o aumento das exigências operacionais.

4. Monitorização Contínua e Comunicação:

- A Central de Despacho da CBSC intensificará a monitorização das zonas com maior risco de incêndio e coordenará o patrulhamento, garantindo a comunicação contínua e eficiente com as equipas no terreno.

Apelo à População:

A população é fortemente aconselhada a evitar comportamentos de risco, como queimadas ou o uso de fogo em áreas florestais. Em caso de avistamento de fumo ou chamas, deve ser contactado o 112 de imediato.

Validade das Medidas:

As ações preventivas estarão em vigor entre os dias 19 e 20 de agosto de 2024, período em que se espera de condições favoráveis à ocorrência de incêndios.

O Município de Santa Cruz, através da Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, reafirma o seu compromisso em assegurar a proteção da comunidade e do património natural, contando com a colaboração de todos para prevenir situações de risco”, é complementado.